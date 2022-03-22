Удорожание материалов и неучтённые допработы. Строители рассказали о проблемах реконструкции Привокзальной площади

15 апреля в Нижнем Тагиле стартует второй этап реконструкции Привокзальной площади. С этого момента строители перекроют для движения автотранспорта кольцо улицы Садовой вдоль железнодорожного вокзала и гостиницы «Тагил». Об этом на выездном совещании сегодня рассказал директор подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

«В середине апреля мы хотим открыть проезд по центральной части Привокзальной площади, где сейчас ведутся работы. А затем закроем боковые части дороги у гостиницы и у вокзала, где в будущем разместятся парковки и стела», — рассказал Васильев.

Напомним, стела «Город трудовой доблести» обойдётся Нижнему Тагилу в 60 млн рублей. Её будут возводить сразу после окончания капитального ремонта дорожного полотна. Однако из-за санкций и роста курса доллара проект пришлось отозвать с госэкспертизы для доработки. Его стоимость впервые была названа в начале марта мэром Владиславом Пинаевым. Пока тендер на строительство монумента не размещён, но городские власти планируют сделать это в ближайшее время.

«Ситуация на объекте напряжённая. Работы ведутся в графике, но так как мы в очередной раз взяли на себя повышенные обязательства — закончить реконструкцию площади к юбилею города, — то все работы сейчас продолжаем вести одновременно. Более того, необходимо будет ещё установить стелу. Главная проблема по всей стране сейчас одна — это удорожание материалов», — заявил глава города Владислав Пинаев.

Сейчас в центральной части площади уложена сеть ливневой канализации и оборудованы дренажные колодцы. А вот организовать парковку на месте бывшего санпропускника не получится. Там строителям помешала наружная труба отопления.

Также во время работ строители столкнулись ещё с одной проблемой. В советское время площадь была залита бетоном. В течение двух недель бетонное покрытие разрушали гидромолотами и вывезли около 3 тысяч кубометров бетона.

В ближайшие дни на объекте установят новые опоры контактной сети. Всего для них пробурили 15 скважин. Размещать опоры будут в ночное время, чтобы не мешать движению трамваев. По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, во время второго этапа реконструкции площади трамваи продолжат ходить без перебоев.

Опоры освещения для площади поставит компания «Дорсвет» — их, по словам Игоря Васильева, успели купить по старой цене. Но в среднем стоимость стройматериалов возросла в два раза, больше всего удорожание коснулось электроизделий.

Ежедневно на объекте работает от 20 до 25 человек и 15 единиц техники. Всего на территории новой проезжей части планируют разместить десять остановочных комплексов. Они, согласно макету управления горхозяйства, будут сделаны из многослойного стекла триплекс.