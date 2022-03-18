Субподрядчиком при проведении ремонта Привокзальной площади станет фирма известного тагильского бизнесмена

В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» нашёл субподрядчика для ремонта Привокзальной площади. Привлечённая организация займётся благоустройством развязки транспортного узла за автовокзалом на границах улиц Садовой, Заводской и Товарный Двор.

Начальная стоимость контракта составила 85 млн 556 тысяч рублей. На электронный аукцион заявилась лишь одна компания — ООО ГК «УралСтройКомплекс», которая занимается благоустройством внутридворовых территорий в Нижнем Тагиле.

«УралСтройКомплекс» должен согласовать работы с компаниями, обслуживающими инженерные сети и сооружения на участке работ. На время ремонта подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объектах.

Согласно проектной документации, после завершения капитального ремонта сдавать проект городу субподрядчик «УралСтройКомплекс» и генподрядчик «Тагилдорстрой» будут совместно. В случае обнаружения дефектов подрядчику придётся устранять их за свой счёт. После ремонта дорог основание верхнего слоя покрытия должно прослужить 4 года, а нижний слой — 5 лет. Водопропускные трубы могут прослужить 6 лет, а срок службы металлических и железобетонных сооружений составит 5 лет. «УралСтройКомплекс» может привлекать своих субподрядчиков.

Компания «УралСтройКомплекс» активно заявляется на торги, проводимые администрацией. В 2021 году компания Владимира Винтовкина благоустраивала дворы за 34 млн рублей в районах улиц Газетной, Космонавтов и Ермака. Обустраивала террасы за 165 млн рублей на новой набережной Тагильского пруда. Помимо этого, «УралСтройКомплекс» восстанавливал дороги Верхней Салды после дождевых паводков летом 2021 года. А недавно компания за 28 млн рублей купила здание недостроенной котельной на пересечении улиц Пархоменко и Серова.

Ремонтные работы на Привокзальной площади начались 15 февраля. Сумма контракта составила 276 млн рублей. С заходом строителей на объект пришлось изменить схему дорожного движения и остановок общественного транспорта. Открыть обновлённую Привокзальную площадь планируют к 300-летию города в августе этого года.