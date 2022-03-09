Возведение стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле обойдётся бюджету в 60 млн рублей

В Нижнем Тагиле возведение стелы «Город трудовой доблести» обойдётся в 60 млн рублей. Об этом Владислав Пинаев рассказал в интервью телеканалу «Телекон». По словам главы города, проект пришлось отозвать с госэкспертизы из-за санкций и роста курса доллара.

«У нас стела практически вся состоит из нержавейки, причём самого высокого качества, на которую может наноситься гравировка. Такая нержавейка не делается на территории РФ, она вся импортная. Но учитывая курс доллара, рост цен, мы поняли, что нам проект за эти деньги уже не реализовать», — рассказал глава города Владислав Пинаев в интервью «Телекону».

Стоимость монумента назвали впервые, ради данной установки выполняют капитальный ремонт Привокзальной площади. Также на данном участке после завершения работ кардинально изменится движение.

«Общая высота гранитного монумента составит 17 метров. На нём будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента о присвоении городу почётного звания. Также на основание стелы и боковые пилоны нанёсут лазерную гравировку по металлу с изображением фотографий тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. В тёмное время суток обелиск и пилоны будут подсвечиваться. Прилегающую территорию также обустроят: смонтируют наружное освещение, подходы к монументу вымостят тротуарной плиткой, засеют травой газоны», — пояснил мэр города Владислав Пинаев.

Сейчас по материалам вносятся коррективы, потом проект отправят на ценовую экспертизу. До 20 марта планируется получить заключение и разместить соответствующую закупку. Открыть площадь и стелу хотят в августе, к 300-летию Нижнего Тагила.

Напомним, конкурс на реконструкцию Привокзальной площади за 276,7 млн рублей выиграл МУП «Тагилдорстрой». Внешний облик стелы выбирали народным голосованием.