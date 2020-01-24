Учёные УрФУ предложили препарат против коронавируса

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) предложили испытать разработанный в Екатеринбурге препарат «Триазавирин» против коронавируса, сообщается на сайте вуза.

По словам заведующего кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимира Русинова, «Триазавирин» «доказал свою высочайшую эффективность против РНК-содержащих вирусов».

«Он подавляет репродукции вируса гриппа, включая штамм H5N1 (грипп птиц) и H1N1 (грипп свиней), превосходит по своим фармакологическим характеристикам многие аналоги», — рассказал Владимир Русинов.

Он добавил, что «Триазавирин» обладает выраженной противовирусной активностью в отношении лихорадок Эбола, Рифт-Валли, Западного Нила, Зика и Денге, а поскольку коронавирус 2019-nCoV входит в группу РНК-вирусов, препарат может быть эффективен и в борьбе с новым вирусом, но подтвердить это возможно только после проведения лабораторных и клинических испытаний.

Напомним, 31 декабря власти Китая заявили о вспышке неизвестной болезни в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. На 23 января от вируса умерли уже 18 человек, число заражённых в Китае составляет 644.