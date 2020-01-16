В Японии зафиксировали первый случай заражения неизвестным вирусом из Китая

В Японии зафиксировали первый случай заражения неизвестным вирусом, вспышка которого произошла в Китае в декабре 2019 года. Заболевание диагностировали у 30-летнего уроженца Китая, проживающего в стране.

Предполагается, что он заразился во время поездки в китайский город Ухань, где в декабре произошла вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом. Это первый подобный случай в Японии, подтверждённый в ходе лабораторного исследования.

По данным Kyodo News, мужчина почувствовал недомогание 3 января, когда находился в Ухани. Спустя три дня он вернулся в Японию. 10 января его госпитализировали с симптомами кашля и жара. 15 января он был выписан из больницы. Издание отмечает, что никто из родственников мужчины и лечившего его медперсонала не заразился.

Напомним, в конце 2019 года неизвестный коронавирус был обнаружен у 41 жителя Китая. 9 января от вируса умер первый пациент. Точная причина смерти до сих пор не установлена.

В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за пассажирами, прилетающими рейсами из Китая. Введение дополнительных мер безопасности коснулось в том числе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.