Учёные нашли препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Австралийские учёные из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выявили препарат, который на 99% уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, со ссылкой на исследование пишет журнал Antiviral Research.

Речь идёт об одобренном Всемирной организацией здравоохранения антипаразитном препарате ивермектине. Медики провели лабораторные исследования, добавив в инфицированные коронавирусом клетки через два часа после заражения ивермектин. Результаты показали, что через 24 часа доля вирусных РНК в клеточных культурах снизилась на 93%, а через 48 часов присутствие вируса в клетках уменьшилось на 99%.

«Однократная обработка способна вызывать уменьшение вируса в 5000 раз за 48 часов в культуре клеток», — говорится в заключении к научной статье.

Исследователи отмечают, что ивермектин приводит практически к полной потере вирусного материала. Австралийские учёные надеются, что их исследования помогут не только в разработке будущих лекарств. По мнению авторов статьи, применение ивермектина уже сегодня способно снизить вирусную нагрузку, избежать тяжёлых осложнений при заболевании коронавирусом и предотвратить его передачу.

Напомним, вакцину от коронавируса разрабатывают несколько десятков лабораторий и медицинских центров по всему миру. Новосибирский центр вирусологии «Вектор» 7 апреля сообщил, что готов приступить к первой фазе клинических испытаний лекарства на людях уже в мае, если получит разрешение от Минздрава. По оценкам врачей во всём мире, выход вакцины на рынок произойдёт не ранее чем через год.

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