Учителя физкультуры школы № 12 Нижнего Тагила осудили за незаконный оборот наркотических средств

Мировой суд Ленинского района Нижнего Тагила вынес решение по делу учителя физкультуры школы № 12, обвиняемого по статье 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда, было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде ареста сроком на одни сутки.

Напомним, по информации АН «Между строк», в ноябре мужчину задержали на улице сотрудники полиции. Также уточняется, что подозреваемый устроился работать в школу в сентябре 2020 года.

«В тот день сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, при этом запаха алкоголя не было. При виде сотрудников в форме мужчина сбросил два пакетика с растительным веществом, которое по результатам исследования оказалось наркотическим (около 1 грамма марихуаны). От медицинского освидетельствования мужчина отказался», — заявили в полиции.

В управлении образования мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что в настоящее время педагог находится на больничном.