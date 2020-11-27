В Нижнем Тагиле учитель физкультуры подозревается в хранении наркотиков

Учитель физкультуры школы № 12 Нижнего Тагила подозревается в хранении и употреблении наркотиков. Об этом АН «Между строк» рассказал источник в учебном учреждении. По словам собеседника редакции, мужчину задержали на улице сотрудники полиции. Также уточняется, что подозреваемый устроился работать в школу в сентябре 2020 года.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошёл 25 ноября.