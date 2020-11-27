В Нижнем Тагиле учитель физкультуры подозревается в хранении наркотиков

Учитель физкультуры школы № 12 Нижнего Тагила подозревается в хранении и употреблении наркотиков. Об этом АН «Между строк» рассказал источник в учебном учреждении. По словам собеседника редакции, мужчину задержали на улице сотрудники полиции. Также уточняется, что подозреваемый устроился работать в школу в сентябре 2020 года.
Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошёл 25 ноября.
«В тот день сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, при этом запаха алкоголя не было. При виде сотрудников в форме мужчина сбросил два пакетика с растительным веществом, которое по результатам исследования оказалось наркотическим (около 1 грамма марихуаны). От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В настоящее время в отделе полиции № 16 возбуждено административное производство», — заявили в полиции.