Участники литературного автопробега «ДвестиФет» добрались до Ульяновска

Литературный автопробег «ДвестиФет», посвящённый 200-летию русского поэта Афанасия Фета, стартовал в выходные из Нижнего Тагила и сегодня достиг Ульяновска. За рулём автомобиля на протяжении всего пути будут сменять друг друга издатель из Челябинска Марина Волкова и доцент кафедры технологий художественного образования НТГСПИ Алексей Миронов. Они преодолеют 5,5 тысячи километров и посетят 20 городов.

Любители творчества Фета посетят музеи, памятные места и памятники русским писателям: Гончарову, Радищеву, Лермонтову, Белинскому, Бунину, Лескову, Андрееву, Тургеневу. Сделают остановки в усыпальнице Фета в Клемёново и родовом поместье Толстого в Ясной Поляне.

«Еду, потому что не могу не ездить и не читать. У нас по программе 21 литератор плюс один композитор, масса интересных мест», — говорит организатор пробега Марина Волкова.

Марина Волкова и Алексей Миронов говорят, что необычное путешествие они затеяли для того, чтобы доказать россиянам, что творчество Афанасия Фета всё ещё звучит современно. Участники автопробега ведут онлайн-дневник своего путешествия в паблике «ДвестиФет» во «ВКонтакте». Там же вы можете присоединиться к онлайн-марафону, в котором интернет-пользователи выкладывают свои ролики с чтением стихов Фета.