«УБТ-Сервис» сдаст отремонтированную в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» улицу Вагоностроителей к середине сентября

Все работы на улице Вагоностроителей, выполняемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), будут окончены к 15 сентября. «УБТ-Сервис» приведёт в порядок участок от проспекта Дзержинского до Восточного шоссе, рассказал АН «Между строк» директор компании Гаджи Абдулов. По его словам, часть работ пришлось временно отложить из-за ремонта теплотрассы.

«В процессе выполнения ремонта возник ряд вопросов, связанных в том числе с работой “Горэнерго”, – отметил Гаджи Абдулов. – Надеюсь, что общими усилиями мы все их решим и к указанному сроку работы окончим. Пока что у нас ведётся демонтаж и монтаж бортового камня, продолжение прошлогоднего ремонта проспекта Вагоностроителей. Участок от Зари до кинотеатра “Россия” уже готов – в гранитном камне новый асфальт, красивые газоны. Точно так же будет в сентябре и на участке от кинотеатра “Россия” до заводоуправления “Уралвагонзавода”. Ещё раньше мы окончим работы по Восточному шоссе».

Ранее в Нижнем Тагиле прошла приёмка первых трёх улиц, сделанных в соответствии с требованиями БКАД.

Сейчас на Вагонке помимо масштабного ремонта дорожно-уличной сети ведутся также работы по приведению в порядок теплотрасс. Они имеют большую степень износа, в среднем ежедневно происходит полторы утечки. До начала отопительного сезона все имеющиеся проблемы необходимо устранить.

«В этом году мы решили один из важных как для города, так и для жителей Дзержинского района вопрос, – сказал мэр Владислав Пинаев сегодня, 16 августа, во время объезда Вагонки. – Закончена процедура банкротства МУП “Горэнерго”. Сегодня все сети переданы в город, на базе “Расчётного центра” создано новое предприятие – “Горэнерго-НТ”. Из резервного фонда по поручению губернатора Свердловской области выделено дополнительно 50 млн рублей. 20 млн рублей мы перераспределили для выплаты заработной платы коллективу предприятия, это более 300 человек. Составлены графики производства работ для подготовки к отопительному сезону. Сейчас на Вагоностроителей происходит перекладка сетей, перекладка пятисотки. Труба укладывается уже в теплоизоляции, чтобы и она, и тот асфальт, который укладывается в рамках БКАД, прослужили долго».

Напомним, с 1 июня весь имущественный комплекс НТ МУП «Горэнерго» (260 км сетей, 11 насосных станций, около 10 км сетей холодного водоснабжения, 5 скважин) был передан во вновь образованное муниципальное унитарное предприятие «Гороэнерго-НТ». К новому предприятию перешли все полномочия по тепло- и водоснабжению Вагонки. В преддверии нового отопительного сезона «Горэнерго-НТ» приводит полученный имущественный комплекс в порядок. Большая часть насосных станций уже готова к работе. Сложнее ситуация складывается с ремонтом тепловых сетей.