В Нижнем Тагиле прошла приёмка первых трёх улиц, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Нижнем Тагиле прошла приёмка улиц Хвойной, Басова и Товарный двор, которые были сделаны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На них уложили новую асфальтобетонную смесь, соответствующую всем требованиям «УралДорНИИ», и установили бордюры, способные простоять более 5 лет. Окончание всех работ на первых объектах оценил мэр Владислав Пинаев и члены специальной приёмной комиссии. Пинаев отметил, что сейчас к сдаче готовы уже 10 дорог. В ближайшее время будут доделаны участки Восточного и Северного шоссе.

«На Северном и Восточном шоссе сейчас укладываются верхние слои асфальта, — рассказал АН “Между строк” Гаджи Абдулов, директор “УБТ-Сервиса”. — На улицах Басова и Хвойной выполнен примерно одинаковый объём работы, уложено порядка 550 тонн асфальта. Возле социальных объектов — детских садов и школ — сделаны лежачие полицейские. Сейчас нашей компанией ведутся работы ещё на 12 объектах. Всего выполнено уже около 70% работ. В дальнейшем очень важно будет правильно содержать отремонтированные дороги, чем мы и займёмся. И я думаю, что они простоят больше заявленного срока — пяти гарантийных лет».

Все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, «УБТ-Сервис» выполнил в полном объёме. Члены приёмной комиссии — чиновники, дорожники и тагильчане с ограниченными возможностями здоровья — попросили Гаджи Абдулова восстановить также газоны около бордюров, несмотря на то что контрактом средства на эти работы не предусмотрены.

Ремонтные работы на улице Товарный двор выполняли специалисты МУП «Тагилдорстрой». До участия в нацпроекте его завод модернизировали. Представители комиссии отметили ровность покрытия дорожного полотна, его соответствие всем требованиям, а также благоустройство территории — на газонах посеяли траву.

«Мы сделали участок в 400 м. Он небольшой, если сравнивать его с другими объектами, но здесь находится автовокзал, — отметил директор МУП “Тагилдорстрой” Игорь Васильев. — Очень интенсивное движение и днём, и вечером, поэтому работы организовывались в основном в ночное время — с 23:00 до 5:00, чтобы не останавливать движение общественного транспорта. Только на один день мы проезд закрывали, чтобы сделать верхний слой покрытия. Мы также сделали здесь тротуар, расширили проход, чтобы с коляской удобно было пройти, хотя это не было предусмотрено проектом».

Напомним, 21 дорога общей протяжённостью 29,7 км в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к октябрю. Потратят на них более полумиллиарда рублей. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта. В ближайшее время «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» планируют сдать улицы Челюскинцев, Гагарина, Вязовскую и Уральскую.