«УБТ-Сервис» приступил к ремонту улиц Алтайской и Юности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

В Нижнем Тагиле специалисты «УБТ-Сервиса» приступили к ремонту ещё двух улиц в Дзержинском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — Алтайской и Юности. Ранее они начали снимать асфальтобетонное покрытие с проезжей части на улице Свердлова.

«Работы начаты уже на трёх объектах. Сейчас выполняется демонтаж бортового камня, фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Также уже ведётся установка новых бордюров. Все работы идут в соответствии с графиком, отставаний нет», — рассказал АН «Между строк» замдиректора по производству компании Дмитрий Халтурин.

До конца следующей недели «УБТ-Сервис» планирует приступить к работам на улице Фестивальной, рассказали агентству в пресс-службе предприятия. Сейчас на объекте устанавливаются брендированные информационные щиты и дорожные знаки, идёт валка деревьев в местах оборудования автобусных остановок.

«У нас остаётся ещё улица Окунева. Но ввиду того, что там сейчас ведутся большие работы по замене коммуникаций, мы начать её ремонт пока не можем. Как только у “Горэнерго-НТ” появится чёткое понимание сроков завершения работ, подготовимся и приступим к ремонту улицы Окунева», — отметил Дмитрий Халтурин.

В январе «УБТ-Сервис» выиграл конкурс на ремонт пяти улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. За 213 млн рублей дорожная организация должна сделать улицы Юности, Окунева, Свердлова, Фестивальную и Алтайскую. Еженедельно по средам она обязана передавать генподрядчику данные по укладке выравнивающего и верхнего слоёв покрытия из асфальтобетона в тоннах и квадратных метрах. Работы должны завершиться к 25 сентября этого года.

Напомним, в этом году генподрядчиком на ремонт 22 улиц по нацпроекту БКАД за 626,1 млн рублей стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, которые должен сделать МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли, кроме «УБТ-Сервиса», ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы). МУП «Тагилдорстрой» уже приступил к ремонту улицы Красных Зорь.