Убившей соседа после сделанного замечания тагильчанке сократили срок заключения на полгода

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес повторный приговор тагильчанке, которая убила соседа за сделанное замечание. Женщину приговорили к 9 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима. Ранее она подавала апелляцию, когда в июле 2021 года суд вынес ей обвинительный приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и дал 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Сам инцидент произошёл ещё в 2020 году на Вагонке. В ночь на 7 августа Людмила П., находясь в состоянии опьянения, сидела у подъезда своего дома на улице Свердлова. Сосед сделал ей замечание за нахождение во дворе дома в таком виде, а также ненадлежащее содержание и воспитание детей. Эти слова оскорбили тагильчанку, и она решила отомстить мужчине. Ранее судимая за разбойное нападение женщина направилась в свою квартиру, взяла нож и вернулась, чтобы отомстить обидчику.

«Полностью осознавая, что от её действий мужчина может умереть, она всё равно нанесла соседу не менее 13 ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался. Вину свою она признала частично, утверждая, что убивать соседа не планировала», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Новый приговор не вступил в законную силу.