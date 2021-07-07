Тагильчанка убила соседа за сделанное замечание: он упрекнул её в постоянном пьянстве

Дзержинский районный суд вынес приговор тагильчанке, которая убила соседа за сделанное замечание. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл на Вагонке в ночь с 6 на 7 августа 2020 года. Людмила П. сидела пьяная у подъезда своего дома на улице Свердлова. Сосед сделал ей замечание за нахождение во дворе дома в состоянии опьянения и ненадлежащее содержание и воспитание детей. Это оскорбило тагильчанку, и она решила отомстить мужчине.

«Людмила П. пришла в свою квартиру, вооружилась ножом, вернулась на место совершения преступления и, осознавая, что от её действий может наступить смерть мужчины, с силой нанесла последнему ножом не менее 13 ударов в область головы, груди, живота и плеча, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего», — сообщили в прокуратуре.

Дзержинский районный суд приговорил женщину к 9 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.