У жителя Тюмени хотят отсудить 889 тысяч рублей за негативный отзыв о пляже, на котором утонул его друг

В Калининский суд Тюмени поступил иск от базы отдыха «Куба» на 19-летнего местного жителя Никиту Юдина. Компания хочет взыскать с молодого человека 889 тысяч рублей за негативный отзыв о пляже турбазы, который тот оставил после смерти друга.

Как пишет 72.ru, Юдин записал и выложил в Instagram видеоотзыв о пляжном клубе «Куба», где утонул его друг Степан. На записи молодой человек обвинил компанию в том, что она халатно относится к безопасности клиентов. После этого ООО «Никита», на которое зарегистрирована база отдыха, обратилось в суд.

«Главным обоснованием этого иска было то, что после публикации у них сократилась выручка. По их расчётам, в 2018 году за четыре дня они заработали почти 1,5 млн рублей, а в 2019-м — всего 600 тысяч. Организация требует с парня разницу в прибыли за то, что он опубликовал видеоотзыв со своим негативным мнением», — пояснил адвокат Юдина Булат Акишев.

Помимо этого компания пыталась завести на молодого человека уголовное дело, но получила отказ из-за отсутствия состава преступления.