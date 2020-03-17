У жителя Красноярска и жительницы Пензы подтвердился коронавирус

В Красноярске зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает пресс-служба регионального Минздрава во вторник.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин посещал страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции (Австрия). Результат подтверждён в установленном порядке. Состояние удовлетворительное, находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определён круг лиц, с которыми он контактировал на территории Красноярска. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», — говорится в релизе.

Правительство Красноярского края во вторник приняло постановление о введении на территории региона режима усиленной готовности в связи с коронавирусом, организациям рекомендовано отменить все массовые мероприятия, работодателям — обеспечить особый контроль состояния здоровья сотрудников на рабочих местах.

Кроме того, первый официальный случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Пензе, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.

«Официально. Диагноз "коронавирус" у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтверждён. Лечение идёт по протоколу, динамика положительная», — сказала Черёмушкина.

Ранее министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщал, что 13 марта в медучреждение с жалобами на температуру до 38 градусов и затруднённое дыхание поступила женщина. Власти отмечали, что у членов её семьи результаты анализов на COVID-19 отрицательные.

Вместе с тем глава территориального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на пресс-конференции отмечал, что женщина не выезжала за рубеж, а была выявлена «активным способом» — при изучении партии анализов пациентов с внебольничной пневмонией.

Напомним, первый случай заражения ранее подтвердился в Екатеринбурге, со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщает Znak.com. Заражённая девушка прилетела из Италии, с высокой температурой её госпитализировали в ГКБ № 40.