У сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге списали со счёта 100 млрд рублей

У сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге Виктории Райх списали с банковского счёта почти 100 млрд рублей. Об этом Райх сообщила на своей странице в Facebook, к посту она прикрепила скриншот мобильного приложения банка.

Помимо этого, у девушки сняли 94 тысячи рублей с кредитного счёта, лимит которого составляет 120 тысяч.