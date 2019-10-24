У сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге списали со счёта 100 млрд рублей

24.10.2019 19:59
У сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге Виктории Райх списали с банковского счёта почти 100 млрд рублей. Об этом Райх сообщила на своей странице в Facebook, к посту она прикрепила скриншот мобильного приложения банка.
Помимо этого, у девушки сняли 94 тысячи рублей с кредитного счёта, лимит которого составляет 120 тысяч.
«Карта не заблокирована, и банк будет требовать с Виктории 94 276 рублей. Мы не сомневаемся, что случай с кредитной картой — не случайная ошибка, а намеренный ход, чтобы ещё больше осложнить жизнь нашим активистам. Проще говоря, очередная подлость со стороны властей и ручных правоохранительных органов», — цитирует E1.ru сообщение в группе штаба Навального.