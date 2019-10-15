В Екатеринбурге силовики проводят обыски у активистов штаба Навального

Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге к активистам штаба Алексея Навального рано утром пришли с обысками силовики. Как рассказала Znak.com координатор штаба Ирина Норман, около 8 утра полиция пришла в квартиру, где проживает бывшая сотрудница штаба Полина Грейсман. В настоящее время Грейсман и её друг не выходят на связь. Девушка успела написать в Facebook, что к ней пришла полиция. Также полицейские с утра пытались попасть в квартиру к активистке Виктории Райх.

Обыски у сторонников Навального начались и в других городах. Так, в Челябинске с утра силовики пришли в квартиру, где прописан сотрудник штаба Алексея Навального Юрий Прудников.

Напомним, массовые обыски активистов штабов Навального прошли 12 сентября. В Екатеринбурге силовики тогда пришли к бывшему руководителю штаба Юрию Кузьминых и к сотруднику Виктору Распопову. В постановлении об обысках говорилось, что у них в квартире могут быть 75 млн рублей. По версии следствия, Фонд мог легализовать около миллиарда рублей, полученных преступным путём. Сами сотрудники ФБК говорили, что СК счёл отмыванием конвертацию биткоинов, которые жертвовали оппозиционерам. Счета фонда и личные счета сотрудников ФБК заблокированы. Обыски также прошли более чем у сотни сотрудников штабов в 43 городах страны. После следственных действий у активистов стали массово блокировать средства на картах. Самую большую сумму заблокировали у главы курганского штаба Алексея Шварца — 7,5 млрд рублей.