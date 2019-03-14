У школы в центре Екатеринбурга избили трёх пятиклассников

13 марта у школы № 10 на Вайнера группа подростков избила нескольких учеников школы, со ссылкой на маму одного из пострадавших пишет E1.ru.

«Это произошло вчера днём на территории школы на Вайнера, 54. На детей напала группа подростков. Их избивали 10–15 минут, и им никто не оказал помощь. Сын говорит, что этих подростков он в школе не видел никогда. Ему 12 лет, он сказал, что нападавшие были примерно его возраста, их было трое», — рассказала мама мальчика.

У мальчика разбита губа, шишки и ссадины на лице. По словам мамы, сегодня её ребёнок не пошёл в школу, у него стресс. Это не единственное нападение: женщина говорит, что в этот же день во дворе школы напали на ученика из параллельного класса — подростки пытались отобрать телефон, но мальчик им его не отдал.

«Они курили сигареты, матерились, это асоциальные подростки. Я узнала об этом, когда мне позвонила учительница с телефона моего ребёнка. Прихожу, а мой ребёнок в крови, в школе ему раны обработали. Он был с другом, но его друга не били, он поменьше, испугался и расплакался», — рассказала женщина.

Она написала заявление в полицию. Правоохранители подтвердили информацию о том, что заявление от мамы ученика поступило.