У посольства Японии в Москве задержали противников передачи Курильских островов

На пикете у посольства Японии в Москве задержаны 11 активистов «Левого фронта» и КПРФ, сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

«Полиция отнимает у людей плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из "Левого фронта" и КПРФ, они сейчас сидят в полицейском автобусе», — написал он в Twitter.

По данным Удальцова, всего на пикете, который проводится в формате встречи с депутатами, собрались около ста человек. Пикетирование посольства продолжается.

Пикет проходит в день переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о судьбе Курил. В ноябре Россия и Япония заявили о намерении ускорить заключение мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.