«У него сдвиг по фазе произошёл?» Владислав Пинаев пригрозил уволить главу скандально известной Серебрянки

Врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня на аппаратном совещании в городской администрации пригрозил уволить главу Серебрянки Сергея Сивкова. В октябре мэр по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева посетил сельскую территорию вместе с екатеринбургским журналистом Максимом Румянцевым, который в 2016 году рассказал президенту РФ Владимиру Путину о плохом состоянии дороги до Серебрянки. Увиденным Пинаев остался крайне недоволен.

«Глава поселения устроил какую-то мелкую войнушку, — сказал врип мэра. — Среди трёх дворов умудрился со всеми поругаться, нашёл себе сторонников и нажил противников. Вроде на селе всегда жили все дружно, там нечего делить-то особо. Вы его предупредите, если у него нет желания заниматься [руководством]… Сегодня нам прежде всего нужна стабильность, во всех отношениях. Маленькие скандальчики, которые выходят на разные [уровни], никому не интересны. Тем более люди говорят абсолютно здравые, правильные вещи. На Советской дом стоит, там живёт баба Соня, у неё постоянно засоряется ливневая канализация. Товарищ Сивков умышленно зимой это дело не чистит. Он совсем у нас, сдвиг по фазе произошёл?»

Не удовлетворило Пинаева и состояние дороги до Серебрянки, «колесо муниципального автомобиля осталось там», а также в самом селе. По словам чиновника, «танкодром просто меркнет по сравнению с тем, что происходит сегодня в Серебрянке». Есть проблемы с интернетом и освещением. В 2017 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении средств из регионального резервного фонда на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до села Серебрянка. ВОЛС сделали, но интернет в школе, магазине, на почте и других объектах до сих пор не работает. Пинаев поручил начальникам профильных управлений взять это на контроль и разобраться со всеми выявленными проблемами. Весной следующего года в рамках проекта «Светлый город» компании «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») в селе должно появиться освещение. Но больше всего Пинаева и Румянцева возмутила замена новых пожарных автомобилей на старые.

«Люди рассказали, что из двух новых пожарных машин одну уже куда-то забрали, а вместо неё дали ЗИЛ, который в снег не проедет в случае пожара, — написал на своей странице в соцсети “ВКонтакте” Максим Румянцев. — Начальником пожарки стал сынок главы Серебрянки Сергея Сивкова. Чтобы машина выехала на пожар, нужно звонить сынку, который живёт в другой деревне. Когда электричества нет, а его там часто не бывает, то тарелка отключена и сотовой связи тоже нет. Поэтому до сынка не дозвониться. (…) Старики жалуются, что Сивков их обижает. Сводит с ними счёты, когда они ему в лицо правду говорят, что он не может в посёлке навести порядок».

«Лучше вам приехать и пообщаться с адекватными людьми, а не с теми, которые присутствовали на встрече с главой города. Было пять человек, которые, так сказать, не явные мои сторонники, собирают весь негатив и выносят его. Мужик говорит, что во время выборов в марте, пока не пришёл грейдер с города, не прогрёб дорогу до дома культуры (избирательного участка), не могли вывезти бюллетени. Хотя на самом деле машина с бюллетенями ушла намного раньше, следом за ней уехал участковый на своём автомобиле. Как можно заявлять о том, что дорога была занесена до невозможности? Это явный поклёп, подстава. Выставилась совсем другая проблема, по которой меня облили с ног до головы. На совещании присутствовали два дачника. Заявления, по которым был выезд сюда организован, написали тоже дачники. Местные жители меньше ко мне обращаются, чем эти дачники. В присутствии Пинаева и Румянцева обвинили меня в том, что я матерю бабушек. Такого никогда не было», — возмутился Сергей Сивков.

Напомним, в 2015 году жители Серебрянки оказались отрезанными от Нижнего Тагила из-за аварийного состояния дороги. Этому сопутствовали перебои в поставках продуктов и медикаментов. По дороге прошлись грейдерами и засыпали её щебнем, но это принесло лишь кратковременный результат. В конце 2016 года о положении дел в Серебрянке президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции сообщил журналист Максим Румянцев. Глава государства поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отремонтировать дорогу. В начале февраля межведомственная рабочая группа под председательством вице-губернатора Сергея Швиндта одобрила объём средств в размере 250 миллионов рублей на ремонт дороги из резервного фонда.