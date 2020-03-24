«У нас вообще людей нет, ни души». В пустых офисах турфирм Нижнего Тагила сотрудники смотрят сериалы и делают печальные прогнозы

Туристические фирмы одними из первых почувствовали влияние «коронакризиса». Вся сфера находится под ударом — границы многих стран закрыты, никто не знает, когда точно они откроются и когда можно будет спланировать свой отпуск и покупку тура. Офисы турфирм Нижнего Тагила пустуют.

Мы обошли пять турагентств, и в каждом нам сказали, что клиентов практически нет, из-за чего приходится сокращать рабочие часы. Переходить на дистанционный формат работы пока не планируют.

«Сейчас у нас вообще людей нет, ни души. Я прихожу на работу и смотрю "Игру престолов", но я живу в соседнем доме, поэтому прийти сюда на два-три часа в день мне не составляет труда. По России иногда бывают заявки, и я даже думать не хочу о том, что будет, если закроют междугородние рейсы. Хотя я надеюсь на лучшее, потому что это практически невозможно — страна большая, людей много. Я знаю некоторых девочек (владельцев турфирм. — Прим. ред.), к которым приходят люди со слезами на глазах, требуют вернуть деньги, грозят судом, но мы просто заложники ситуации. В этом не виноваты ни агенты, ни туроператоры, ни люди», — рассказывает директор турагентства «Росс-Тур» Екатерина Артемьева.

Екатерина Артемьева, как и другие агенты, советует туристам, чей отпуск запланирован на май, июнь или июль, пока не аннулировать туры и не сдавать билеты. Они надеются, что ситуация ещё может измениться.

«Людям, у которых забронированы туры на май и дальше, мы советуем немного подождать, чтобы избежать штрафных санкций. Конечно, есть люди, которые очень сильно переживают и сдают билеты, но есть люди, которые и гречку килограммами скупают, это их право. Но мы всё же советуем подождать, потому что туроператоры хоть и должны осуществлять возврат денежных средств, но непонятно, когда начнут это делать. Конкретных сроков и дат выплат пока нет и не будет до тех пор, пока ситуация не нормализуется», — добавили в Coral Travel.

В агентстве также считают, что маленькие туристические агентства «коронакризис» не переживут и закроются, останутся лишь федеральные. Однако сдаваться никто не хочет, многие сегодня делают упор именно на туры по России, так как сообщение между городами открыто. Но по понятным причинам продажи по направлениям внутри страны тоже упали.

«Сейчас продажи упали не только за границу, но и по России. Но у нас есть автобусные туры, поэтому мы сейчас стараемся продвигать их. На дистанционную форму не переходим тоже благодаря автобусным турам, работа пока есть», — отмечает менеджер Sale Tour Анастасия Ширяева.

«Мы пока работаем, как и работали, график работы у нас не изменился, несмотря на то, что клиентов стало меньше. Нас тут работает двое, но кто-то приходит на консультации, кто-то с жалобами, мы всех принимаем, как и раньше. Знаю, что многие турагентства закрываются, но мы пока работаем. Продажи как за границу, так и по России не то что упали, они вообще стоят, новых клиентов нет», — говорят в агентстве «Катюша тур».