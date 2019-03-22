«У нас писателей много». Владимир Юрченко опроверг информацию о проблемах на стройке школы №100

Накануне в Нижнем Тагиле прошло выездное совещание на стройке новой школы № 100 на Муринских прудах. На нём обсуждались рабочие вопросы, строители отчитались о проделанной работе. Позже на портале TagilCity.ru появилась новость, что подрядчик не успевает освоить выделяемые деньги. По словам вице-мэра по городскому хозяйству и строительству Владимира Юрченко, эта информация не имеет отношения к действительности.

«Это кто такое написал? У нас писателей столько, и у каждого своё понимание этих вещей. Я вчера всё рассказывал на совещании в школе. Пресс-служба сделала пресс-релиз. Только вчера мы подписали соглашение с правительством Свердловской области, до сих пор мы вообще без денег на объекте работали. В понедельник из области нам пришлют график, на основании этого графика будем полностью добивать все финансовые потоки. Пока по школе нет вопросов», — прокомментировал Владимир Юрченко АН «Между строк».

Как пояснила начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова, журналисты неверно истолковали услышанную информацию. Как это всегда бывает на стройке, в каких-то моментах есть отставание, в каких-то — опережение. Говорить о том, что строители не успевают освоить деньги и поэтому сроки сдачи объекта под угрозой, некорректно.