Экономика

«У нас писателей много». Владимир Юрченко опроверг информацию о проблемах на стройке школы №100

22.03.2019 10:41

Накануне в Нижнем Тагиле прошло выездное совещание на стройке новой школы № 100 на Муринских прудах. На нём обсуждались рабочие вопросы, строители отчитались о проделанной работе. Позже на портале TagilCity.ru появилась новость, что подрядчик не успевает освоить выделяемые деньги. По словам вице-мэра по городскому хозяйству и строительству Владимира Юрченко, эта информация не имеет отношения к действительности.

«Это кто такое написал? У нас писателей столько, и у каждого своё понимание этих вещей. Я вчера всё рассказывал на совещании в школе. Пресс-служба сделала пресс-релиз. Только вчера мы подписали соглашение с правительством Свердловской области, до сих пор мы вообще без денег на объекте работали. В понедельник из области нам пришлют график, на основании этого графика будем полностью добивать все финансовые потоки. Пока по школе нет вопросов», прокомментировал Владимир Юрченко АН «Между строк».

Как пояснила начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова, журналисты неверно истолковали услышанную информацию. Как это всегда бывает на стройке, в каких-то моментах есть отставание, в каких-то — опережение. Говорить о том, что строители не успевают освоить деньги и поэтому сроки сдачи объекта под угрозой, некорректно.

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