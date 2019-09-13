«У нас нет даже места, где мы можем переночевать»: китайские студенты спали под дверьми УрФУ, чтобы получить койку в общежитии

Ночью 13 сентября студенты Уральского федерального университета ночевали под дверьми учебного заведения, чтобы занять очередь в отдел по распределению жилых помещений. Об этом Е1.ru рассказал студент из Китая Ли Цззлун. Он также добавил, что в Екатеринбурге они вынуждены снимать место в хостелах, чтобы не оказаться на улице.

«Мы приехали на учёбу издалека, платим более 136 тысяч в год за человека (по некоторым специальностям — более 200 тысяч за год), но у нас нет даже места, где мы можем переночевать. Как в таких условиях студенты могут спокойно учиться?» — спрашивает Ли Цззлун.

По его словам, в день администрация выдаёт разрешение на заселение не более чем 30 студентам, при том что желающих получить жильё намного больше. Ли Цззлун также отметил, что студенты уже несколько дней приходят в полночь, чтобы занять очередь за документами. В 5 часов утра очередь обычно составляет 20 человек, к 9:30 — уже несколько десятков.

«Отдел по распределению жилых помещений должен работать с 9:30. Те, кто пришёл сегодня после 5:30, скорее всего, уже не успеют получить место в общежитии, — говорит Ли Цззлун. — Сейчас у нас стоят 60–80 человек в очереди, но только 12–15 из них смогут получить общежитие в конце дня».

В университете агентству рассказали, что задержка действительно была, связана она с поздним приездом иностранных студентов. Сейчас, по словам директора центра адаптации Юрия Юсупова, студенты зачислены. Однако ответить на вопрос, почему студенты продолжают стоять в очереди, в пресс-службе оперативно не смогли.

Ранее АН «Между строк» писало о том, что более 40 студентов УрФУ, в том числе тагильчане, не получили места в общежитии, им предложили заселяться в хостелы.