Более 40 студентов УрФУ остались без мест в общежитии в Екатеринбурге 

Накануне начала учебного года без мест в общежитии остались 42 студента Уральского федерального университета, информацию об этом опубликовали в группе «Поселение УрГИ УрФУ» во «ВКонтакте». Одной из тех, кто лишился жилья, стала тагильчанка Соня Шалина. Её мама рассказала АН «Между строк», что изначально они были в списках на заселение в коммерческое общежитие № 2 по ул. Сулимова, 32, общались с комендантом и планировали заселиться в конце августа.

«22 августа я созванивалась с комендантом, чтобы уточнить вопросы заселения. Всё было хорошо. Мы 24 августа планировали пройти медкомиссию и приехать в общагу, но он сказал, что в субботу приезжать не нужно. Мы решили, что поедем 29 августа, пройдём медкомиссию и поедем в общежитие», — рассказала мама Наталья Шалина.

Как и планировали, 29 августа тагильчане приехали в Екатеринбург, прошли медкомиссию, но до общежития не добрались.

«Утром 29 августа мы прошли медкомиссию и поехали сразу на Ленина, 51, чтобы решить наш вопрос. Каково было наше удивление, когда мы встретили там маму и дочку, приехавших с Сулимова, так как их там развернули и сказали: мест нет», — говорит Наталья.

Как рассказал комендант общежития, договор с Уральским федеральным университетом был заключён на 78 мест, однако учебное заведение прислало 102 человека.

«В общежитии даже лишних кроватей нет, не то что комнат. Я понимаю, что люди издалека едут, но мне их некуда селить, потому что третий этаж занимают студенты МЧС, а перемешивать их нельзя, могут конфликты возникнуть», — отмечает Александр Капалин.

В самом университете не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Студентке из Нижнего Тагила выделили место в общежитии Лесотехнического университета, где необходимо оплатить сразу 10 месяцев проживания, однако в группе во «ВКонтакте» всё-таки опубликовали список хостелов Екатеринбурга для тех, кто не получил места в общежитии. А Наталья Шалина с иронией отмечает, что в УрФУ обещали, что первый день в университете первокурсники никогда не забудут.