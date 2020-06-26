У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

У актёра Михаила Ефремова случился сердечный приступ, со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева пишет «Московский комсомолец».

По словам Пашаева, его подзащитному стало плохо с сердцем минувшей ночью. Близкие хотели вызвать скорую, но актёр остановил их.

«Я ушёл от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — рассказал адвокат.

Утром состояние Ефремова немного улучшилось, но из-за проблем со здоровьем актёр не решился попросить следователя отпустить его, чтобы посетить могилу матери в годовщину её смерти 25 июня.

По словам Пашаева, его подзащитный находится в подавленном состоянии, очень переживает из-за смертельного ДТП.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актёру грозит от 5 до 12 лет колонии.