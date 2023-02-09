У мэрии Нижнего Тагила появился официальный Telegram-канал

Администрация Нижнего Тагила завела официальный Telegram-канал, в котором будет публиковать новости о своей деятельности. Канал был создан 1 февраля, а наполнять его контентом начали с 7 февраля. Сейчас он насчитывает почти 60 подписчиков, сегодня подписаться на канал предложили журналистам Нижнего Тагила. В пресс-службе администрации города отметили, что Telegram является одним из наиболее популярных средств коммуникации среди молодёжной аудитории.

«Многие используют Telegram в целях чтения СМИ, а не только чатов со знакомыми. Проанализировав преимущества данного мессенджера, способы подачи контента, мы решили расширить каналы информирования горожан о событиях и деятельности мэрии», — рассказали АН «Между строк» в администрации.

В Telegram-канале дублируют посты из других социальных сетей, где размещают информацию о городских событиях, проектах и тагильчанах. Официальные страницы у администрации сейчас есть во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Отметим, что с 1 декабря 2022 года в силу вступили поправки в федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Согласно изменениям, государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны вести официальные страницы в социальных сетях. Так, у всех муниципальных учреждений Нижнего Тагила появился флажок с верификацией «Госорганизация».