У ГИБДД появятся новые приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

В ближайшее время автоинспекторы получат новые приборы, которые позволят быстро определить наличие алкоголя и наркотиков у водителей. Об этом РИА Новости рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

«Уточняется, что это не алкотестер, а средство индикации. Новый прибор поможет ограничивать движение потребителей спиртного и наркотиков. Такие проверки должны быть внедрены», — цитирует РИА Новости Черникова.

Михаил Черников пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считаные секунды определить, употреблял ли водитель запрещённые вещества. Один из индикаторов способен выявить наличие наркотиков в организме за 15 секунд. Известно, что часть приборов будет определять вещества через слюну, а другая часть — через выдыхаемый воздух.

По его словам, индикаторы позволят ГИБДД удалить употреблявших из транспортного потока. После водителя отправят на медосвидетельствование. Сесть за руль нетрезвый водитель уже не сможет.