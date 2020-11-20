Общество

У ГИБДД появятся новые приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

20.11.2020 11:04

В ближайшее время автоинспекторы получат новые приборы, которые позволят быстро определить наличие алкоголя и наркотиков у водителей. Об этом РИА Новости рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

«Уточняется, что это не алкотестер, а средство индикации. Новый прибор поможет ограничивать движение потребителей спиртного и наркотиков. Такие проверки должны быть внедрены», цитирует РИА Новости Черникова.

Михаил Черников пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считаные секунды определить, употреблял ли водитель запрещённые вещества. Один из индикаторов способен выявить наличие наркотиков в организме за 15 секунд. Известно, что часть приборов будет определять вещества через слюну, а другая часть через выдыхаемый воздух. 

По его словам, индикаторы позволят ГИБДД удалить употреблявших из транспортного потока. После водителя отправят на медосвидетельствование. Сесть за руль нетрезвый водитель уже не сможет.

Copyright
Telegram mstrok.ru