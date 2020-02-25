У двоих фигурантов дела «Сети» диагностировали туберкулёз

Двоим фигурантам дела «Сети» диагностировали туберкулёз. В конце декабря стало известно, что открытой формой заболевания инфицирован Василий Кусков. Несмотря на то что заболевание передаётся воздушно-капельным путём, во время судебных заседаний он находился в общем аквариуме с другими обвиняемыми. Недавно аналогичный диагноз поставили другому фигуранту дела — Арману Сагынбаеву.

Как рассказала «МБХ медиа» мать Сагынбаева, приговорённого к шести годам заключения, у её сына диагностировали туберкулёз правого лёгкого закрытого типа. При этом его до сих пор не переводят в стационар, несмотря на высокую температуру.

«Пьет очень много таблеток, еду пихает через силу. Ему очень плохо», — добавила женщина.

Напомним, семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Всего по уголовному делу, возбуждённому в октябре 2017 года, проходят 11 человек: Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Большинство из них — антифашисты и анархисты, которых объединяет увлечение страйкболом. В ФСБ утверждают, что все арестованные состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» и поднять вооружённый мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. При этом все фигуранты заявляли, что дали признательные показания под пытками, однако их жалобы не были рассмотрены.