У депутата свердловского Заксобрания Алексея Кушнарёва обнаружили коронавирус

02.11.2020 17:06
У зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам в Заксобрании Свердловской области Алексея Кушнарёва диагностирована новая коронавирусная инфекция. Об этом он сам сообщил АН «Между строк». Журналист агентства позвонил бывшему управляющему директору ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, чтобы узнать, правдивы ли слухи о том, что он вышел на новую работу.
«Это неверная информация. Я нигде не работаю, с ковидом лежу. Для меня сейчас самое важное — это здоровье поправить», — сообщил АН «Между строк» Алексей Кушнарёв.
Ранее стало известно, что Заксобрание Свердловской области отменит заседание, назначенное на 27 октября, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в парламенте. Его перенесли на 17 ноября.
- 3 августа Алексей Кушнарёв ушёл с поста управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Он отдал Нижнетагильскому металлургическому комбинату более 18 лет своей жизни. 15 из них руководил металлургическим гигантом. АН «Между строк» опубликовало материал о том, как уроженцу Магнитки удалось продержаться столько времени на посту главы комбината и добиться уважения не только заводчан, но и всего Нижнего Тагила.
- Почти сразу после ухода из ЕВРАЗа Кушнарёв был избран заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налогам в Свердловской области. За кандидатуру Алексея Кушнарёва депутаты проголосовали единогласно.