У депутата свердловского Заксобрания Алексея Кушнарёва обнаружили коронавирус

У зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам в Заксобрании Свердловской области Алексея Кушнарёва диагностирована новая коронавирусная инфекция. Об этом он сам сообщил АН «Между строк». Журналист агентства позвонил бывшему управляющему директору ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, чтобы узнать, правдивы ли слухи о том, что он вышел на новую работу.

«Это неверная информация. Я нигде не работаю, с ковидом лежу. Для меня сейчас самое важное — это здоровье поправить», — сообщил АН «Между строк» Алексей Кушнарёв.

Ранее стало известно, что Заксобрание Свердловской области отменит заседание, назначенное на 27 октября, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в парламенте. Его перенесли на 17 ноября.