У 14% сдавших тест в «Инвитро» россиян обнаружились антитела к коронавирусу

Не менее чем у 14% россиян, сдавших тест в лабораториях «Инвитро» за последние четыре дня, выявили специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции, со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.

Тест на антитела показывает, контактировал ли пациент с вирусом, перенёс он болезнь или болеет прямо сейчас.

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу проводится в «Инвитро» с 18 мая. Стоимость исследования составляет 950 рублей, взятие биоматериала — от 200 до 300 рублей в зависимости от города. Срок исполнения — до трёх рабочих дней.

За первые четыре дня массового тестирования анализ сдали более 40 тысяч человек, рассказали в компании. «Инвитро» планирует запустить COVID Index и публиковать данные по городам, полу и возрасту.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».