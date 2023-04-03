Тёплые будни и прохладные выходные ждут на предстоящей неделе тагильчан 

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле ожидается тёплая и сухая погода. Синоптики Уральского гидрометцентра сообщают, что небольшие осадки пройдут лишь на севере Свердловской области, но к выходным станет прохладнее.

В понедельник, 3 апреля, будет ясно, днём столбики термометров покажут до +15°C, ночью — до –2°C. Во вторник и среду, 4 и 5 апреля, дневная температура может подняться до +16°C, ночью — до +3°C. В четверг, 6 апреля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и температуру воздуха днём до +6°C, ночью до –2°C .

В пятницу, 7 апреля, будет солнечно, днём температура воздуха составит +1°C , ночью — около –5°C. В субботу, 8 апреля, ожидается переменная облачность, температура воздуха днём +7°C, ночью до –2°C. В воскресенье, 9 апреля, будет пасмурно, столбики термометров покажут днём +6°C, ночью — до +2°C.