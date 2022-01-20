Туристический кластер «Гора Белая» разработал приложение-аудиогид по Уралу

Туристический кластер «Гора Белая» запустил приложение Welcome to Ural, которое заменит экскурсовода в поездках по Уралу. Аудиогид создан на средства гранта Ростуризма, рассказали в туркластере.

Пока в приложение включены 10 маршрутов разных уровней сложности как для пеших прогулок с детьми, так и для автомобильных экскурсий в окрестностях посёлка Висим. По дороге пользователи приложения найдут более 60 знаковых мест, о которых также расскажет аудиогид.

В 2021 году Висим вошёл в тройку самых красивых деревень России, и это вызвало к нему большой интерес туристов со всей страны.

«В Висиме действительно есть где погулять и что посмотреть — с экскурсоводом или самостоятельно. Приложение Welcome to Ural содержит описание маршрутов и конкретных достопримечательностей, исторические справки, фотоконтент, навигационную систему. Оно сделает самостоятельные прогулки по территории кластера ещё информативнее. Сценарий можно выбрать любой — будь то путешествие по горнозаводскому Уралу или природным объектам, на автомобиле или пешком», — рассказал коммерческий директор АНО УК «ТРК «Гора Белая» Антон Новиков.

Для того чтобы отправиться в путешествие с Welcome to Ural, нужно выбрать любой маршрут из списка и загрузить его в телефон. Тогда маршрут будет доступен и в офлайн-режиме, а приложение можно будет использовать как мобильный путеводитель. Аудиогид подскажет, на каком расстоянии пользователь находится от стартовой точки, и сопроводит его на протяжении всего путешествия.

Стоит добавить, что во всех интересных местах в Висиме и соседних с ним Черноисточинске, Усть-Утке, Висимо-Уткинске, Уральце установлена система навигации. С помощью QR-кодов она синхронизируется с приложением-аудиогидом: при наведении камеры смартфона на QR-код пользователь получит подробную информацию о конкретном объекте.

«На разработку аудиогида и навигации были направлены средства гранта Ростуризма, который мы получили в 2020 году. Мы сделали всё в срок и в соответствии с условиями гранта. На выходе мы получили уникальный для Свердловской области продукт, который, уверены, будет востребован у туристов. Сейчас очень много запросов на самостоятельные путешествия, а аудиогид позволяет выбирать готовый сценарий либо создавать свой. При этом мы предлагаем качественный и разнообразный исторический контент, интересную подачу и разнообразие впечатлений. В дальнейшем в приложение добавят маршруты по территории других туристических кластеров уральского региона», — отметил генеральный директор АНО УК «ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Аудиогид доступен в магазинах приложений для мобильных устройств App Store и Google Play.