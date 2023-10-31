Туристические экскурсии ЕВРАЗ НТМК признаны лучшими на Международном форуме по этнотуризму

Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК для школьников «Стань металлургом» и экскурсии для взрослых признаны лучшими на Х Всероссийской премии «Маршрут года». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, всего на конкурс был заявлен 571 проект из 67 регионов России. Награждение состоялось на Международном форуме по этнотуризму в Уфе.

Проект «Стань металлургом» занял первое место в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма». Экскурсии для взрослых удостоены гран-при в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма».

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК развивают промышленный туризм с осени 2021 года. На каждом комбинате гости посещают музейно-выставочные центры, а затем осматривают действующее производство в сопровождении гида. На ЕВРАЗ НТМК группы посещают доменный, конвертерный или колёсобандажный цех, шаропрокатный стан, участок аддитивных 3D-технологий. На ЕВРАЗ КГОК — главный карьер, бокс для обслуживания БелАЗов, Собственно-Качканарское месторождение и агломерационный цех фабрики окускования.

Горняки и металлурги имеют возможность посетить производство в выходной день вместе с детьми в рамках проекта «На экскурсию — всей семьёй!». Только с начала 2023 года на ЕВРАЗ НТМК уже побывали около 4000 туристов.

«Эффектные, красочные виды действующего металлургического производства оказывают мощное впечатление на гостей наших предприятий. Из года в год число желающих увидеть карьеры, раскалённый чугун, производство железнодорожных колёс возрастает. Мы вдохновляем школьников присмотреться к профессии металлурга, а взрослых — гордиться своим городом, регионом, страной, где работают эффективные производства», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Оценить маршруты промышленного туризма на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, отмеченные Всероссийской премией, вы можете, записавшись по телефонам: 8 (3435) 49-10-79, +7 (922) 609-80-02.

Подробная информация о маршрутах и электронная заявка на экскурсию «Приглашаем в гости к металлургам!» доступны по ссылке: https://www.cpptur.na4u.ru/index.php.