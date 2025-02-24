Три года спецоперации. АН «Между строк» вспоминает имена тагильчан, погибших на СВО

Специальная военная операция, начатая 24 февраля 2022 года, продолжается уже три года. За этот период многие российские военнослужащие отдали свои жизни, исполняя свой долг. Потери личного состава Министерства обороны РФ в ходе спецоперации являются информацией ограниченного доступа, составляющей государственную тайну и не подлежащей огласке.

Тем не менее, самым важным и ценным ресурсом для любого государства во все времена остаются его граждане, многие из которых уже никогда не вернутся домой. АН «Между строк» вспоминает о тагильчанах, погибших в зоне СВО, опираясь исключительно на информацию из открытых источников. Все данные подтверждены публикациями местных и региональных администраций, образовательных учреждений (вузов, техникумов, школ), сообщениями родственников погибших, а также информацией от патриотических клубов и ветеранских организаций. Важно отметить, что официальные данные о точном количестве погибших из Нижнего Тагила отсутствуют.

Константин Бавжис, 22 года

Был командиром штурмовой группы в подразделении «Шторм Z». На СВО Костя ушёл в марте 2023 года из колонии, куда попал за хулиганство. В августе 2023 года солдаты украинской армии отрезали голову 22-летнему бойцу и выставили ее для устрашения других военнослужащих России. Посмертно награждён медалью «За отвагу и мужество».

Денис Бандурин, 46 лет

Участник чеченской кампании, бывший сотрудник МВД и боец батальона «Сомали». На спецоперацию ушёл добровольно в сентябре 2023 года, а в ноябре 2024 года погиб при освобождении села Красное Кураховского направления. Посмертно награждён орденом Мужества. Дома остались супруга и дочь.

Владислав Белов, 28 лет

Погиб 29 апреля 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Владислав родился 3 декабря 1995 года в Нижнем Тагиле, окончил школу № 2 в Югорске. В феврале 2024 года, подписав контракт с Минобороны, он отправился на передовую. Похоронен в Югорске.

Сергей Белоногов, 48 лет

Сергей 25 лет проработал на «Уралвагонзаводе», был талантливым наставником и профессионалом. Добровольцем ушёл на спецоперацию 13 сентября 2024 года. Погиб 23 декабря при освобождении села Терны Донецкой области. Посмертно награждён орденом Мужества. Дома остались брат, мама, жена и дети.

Алексей Боровков, 46 лет

Мотострелок бригады «Чёрные гусары», штурмовик и наводчик. Ушёл на службу в сентябре 2022 года, погиб 17 октября 2024 года в бою под Донецком. До мобилизации работал начальником бурового участка шахты «Евстюнинская». За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, был удостоен «Медали Жукова». Похоронен на кладбище «Центральное».

Сергей Брагин , 36 лет

На службу ушёл добровольцем в июле 2023 года. Прощание состоялось 1 апреля 2024 года.

Александр Буньков, 50 лет

До СВО работал заместителем начальника юридического управления администрации города. Погиб 30 апреля 2024 года в зоне проведения специальной военной операции. Буньков посвятил более пяти лет своей жизни службе в войсках специального назначения ГУФСИН России. В составе специального отряда «Россы» он участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе. За свои заслуги был награждён медалями имени Жукова, «За службу» третьей степени, «За отличие в военной службе» второй степени, а также знаками «За службу на Кавказе» и «Отличник рукопашного боя». Похоронен на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке.

Вадим Бутович, 29 лет

На СВО ушёл добровольно 10 мая 2023 года. Погиб 29 мая 2024 года в бою под Авдеевкой. Последним местом его работы стал Уральский инжиниринговый центр в Нижнем Тагиле. Похоронен на кладбище «Центральное».

Данил Валянский, 23 года

Погиб в зоне СВО под Волчанском 22 ноября 2024 года.

Роман Гилёв, 39 лет

Отправился в зону СВО в июне 2024 года, погиб в бою под Ясиноватой в июле того же года. Награждён орденом Мужества посмертно.

Максим Глазов, 21 год

Погиб в бою на территории Донецкой Народной Республики. За проявленную храбрость награждён орденом Мужества посмертно.

Алексей Гребнев, 43 года

Работал в нижнетагильском отделении РЖД помощником машиниста электропоезда. В январе 2024 года отправился в зону СВО добровольцем. Погиб в июне 2024 года в бою под Херсоном.

Андрей Грехнев, 58 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 18 января 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Сергей Григорьев, 43 года

Родился в Серове, а когда ему исполнилось 5 лет, семья переехала в Нижний Тагил. Там Сергей закончил 9 классов школы № 28. Отправился в зону специальной военной операции добровольцем в июле 2023 года. Погиб в апреле 2024 года при освобождении населённого пункта Тоненькое (ДНР). Награждён орденом Мужества посмертно.

Илья Даньшин, 35 лет

Погиб в ходе специальной военной операции 28 ноября 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Михаил Деменцев, 37 лет

Отправился на фронт добровольцем в феврале 2024 года. Погиб в бою под Кременном в июле того же года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Дмитрий Дудин, 34 года

Отправился в зону СВО 19 февраля и погиб 30 августа, подорвавшись на мине при выполнении боевого задания под Донецком в Ясиноватском районе. Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке.

Данил Жеребцов, 24 года

Погиб 19 января 2025 года в бою на территории Донецкой Народной Республики. Награждён орденом Мужества посмертно.

Сергей Иванов, 33 года

Погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО на территории Курской области. Прощание состоялось 18 февраля 2025 года. Награждён орденом Мужества посмертно.

Виталий Ивачёв, 41 год

До того как отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции в сентябре 2023 года, занимался ремонтом автомобилей. Погиб 31 августа 2024 года. Дома его ждали жена и трое детей.

Алексей Исмагилов, 39 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 11 января 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Алексей Кедров, 46 лет

Ранее проходил службу в ИК-13 в должности заместителя начальника учреждения. 14 мая в посёлке Очеретино ДНР при наступлении, группа попала под обстрел БПЛА. Алексей прикрыл собой сослуживца, приняв весь удар на себя. Похоронен на кладбище «Центральное».

Андрей Кирик, 38 лет

Погиб 12 января 2024 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Павел Кокушкин, 47 лет

В марте 2024 года Чкаловским районным судом был вынесен приговор Павлу Кокушкину. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по ст. 111 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. В том же году Павел отправился в зону СВО и погиб 8 сентября в Курской области.

Ринат Коляскин, 34 года

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 21 февраля 2024 года. Похоронен на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке.

Артём Кононов, 28 лет

Ушёл добровольцем в марте 2024 года. Погиб под Донецком 17 апреля 2024 года. Дома его ждали супруга и маленькая дочь.

Артём Коробейников, 26 лет

После прохождения срочной службы в армии принял важное решение — связать свою дальнейшую жизнь с военной службой. Он заключил контракт и был направлен в качестве миротворца в Нагорный Карабах. В 2022 году, в связи с началом специальной военной операции, Артём был переведён в зону боевых действий. Погиб в бою в январе 2024 года.

Олег Крапивин, 32 года

Ушёл в зону СВО во время частичной мобилизации в августе 2022 года. Погиб 8 декабря 2023 года, прощание состоялось 26 июня 2024 года. Похоронен на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке.

Олег Ладыгин, 45 лет

Был мобилизован в сентябре 2022 года. До мобилизации работал руководителем сметно-договорного бюро в АО «Управляющая компания Строительного холдинга». Погиб в зоне боевых действий под Донецком в октябре 2024 года. Посмертно награждён орденом Мужества.

Вадим Лалаев, 45 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 4 января 2024 года. Похоронен на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке.

Владимир Манаенков, 30 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 15 января 2024 года. Похоронен на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке.

Сергей Марков, 52 года

Ушёл добровольцем в феврале 2023 года. До СВО работал водителем городского автобуса. Погиб в бою под Донецком 24 марта 2024 года. Дома его ждали жена, двое взрослых детей и десятилетняя дочь. Похоронен на кладбище «Центральное».

Сергей Мосин, 45 лет

Погиб в зоне СВО. Прощание состоялось 28 января 2025 года. Похоронен на кладбище Рогожино.

Николай Назаров, 35 лет

Стал добровольцем в мае 2024 года. Погиб при выполнении очередного боевого задания 22 августа 2024 года.

Даниил Никулин, 25 лет

Проходил срочную службу в посёлке Кедровка под Берёзовским. После армии принял решение остаться работать в военной части по своей специальности и подписал контракт. В конце октября 2024 года в составе эвакуационной группы Даниил Никулин отправился на важное задание в деревню Петровка Донецкой области. 15 ноября 2024 года, попав под атаку дронов, Даниил получил несовместимое с жизнью осколочное ранение. Дома его ждала любимая и любящая всем сердцем семья: родители, жена и трёхлетний сын.

Алексей Новосёлов, 47 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 20 февраля 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Артём Новосёлов, 27 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 3 августа 2023 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Вячеслав Ощепков, 59 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 25 декабря 2023 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Алексей Пальцев, 39 лет

Перед тем, как уйти в зону СВО добровольцем в сентябре 2024 года, работал ремонтником оборудования на химическом заводе. Погиб в ожесточённом бою в Новоивановке 8 декабря. Дома его ждали бабушка, родители и пятилетняя дочка. Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на кладбище «Центральное».

Андрей Перетыкин, 46 лет

После объявления мобилизации в сентябре 2022 года ушел добровольцем. Уже в начале октября его отправили под Херсон, где шли бои. До СВО работал на УВЗ шлифовщиком металла. Погиб 28 января 2024 года под Кременной в Луганской области.

Эдуард Перминов, 56 лет

Экс-директор компании «Промкомплекс» отправился на фронт добровольцем. Погиб 23 августа 2024 года при выполнении боевого задания. Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на кладбище «Центральное».

Владислав Поздеев, 29 лет

Погиб в результате осколочных ранений во время операции по сбиванию воздушных целей в Белгородской области.

Вячеслав Романов, 40 лет

Был мобилизован в октябре 2022 года. Через год службы уральца перевели в штурмовую бригаду. Вячеслав погиб под Красногоровкой. Прощание состоялось 8 июля 2024 года.

Павел Романов, 42 года

Был мобилизован в октябре 2022 года. Погиб в ходе специальной военной операции 4 апреля 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Василий Романович, 37 лет

На спецоперацию Василий ушёл добровольно в августе 2024 года. Погиб в январе 2025 года при выполнении боевого задания в Красноармейском районе ДНР. Посмертно награждён орденом Мужества.

Сергей Пупков, 38 лет

Трудился на «Уралвагонзаводе» в цехе 640 в должности резчика металла, являясь также лидером молодёжной организации цеха. На спецоперацию был мобилизован осенью 2022 года. За два года службы Сергей был удостоен многочисленных отметок за боевые заслуги и высоких государственных наград, среди которых медали «За боевые отличия», «Участник специальной операции» и нагрудный знак «Отважный». Погиб в январе 2025 года при выполнении боевого задания в Покровском районе Донецкой области.

Алексей Силин, 51 год

Посвятил много лет службе в МВД и ОМОН, участвовал в вооружённых конфликтах на Кавказе. В начале 2023 года отправился в зону спецоперации. Погиб 28 сентября 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Антон Скок, 33 года

В зоне СВО мужчина служил добровольцем с января 2024 года. Погиб 23 марта 2024 года в Артёмовске. Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на кладбище «Центральное».

Антон Слободчиков, 38 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 24 февраля 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Пётр Смирнов, 38 лет

Был мобилизован в сентябре 2022 года, но его боевой опыт начался ещё в 2014 году, когда он добровольно вступил в отряд «Сомали» в начале конфликта на Донбассе. После мобилизации своей главной задачей Пётр видел обучение молодых бойцов. Он считал, что его опыт поможет сохранить их жизни в бою. Погиб 22 сентября 2024 года в бою под Донецком. У него остались двое сыновей. Похоронен на кладбище «Центральное».

Николай Спиридонов, 58 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 4 января 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Иван Сомов, 33 года

В сентябре 2022 года отправился в зону специальной военной операции. До этого он трудился сортировщиком-сдатчиком металла на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Помимо работы Иван около восьми лет посвятил себя греко-римской борьбе. За время участия в СВО Иван дважды был представлен к высоким наградам: ордену Мужества и Георгиевскому кресту. В августе 2024 года погиб в бою за освобождение посёлка Очеретино.

Сергей Стародумов, 51 год

Служил в военно-космических войсках, а после армии 22 года отдал работе в МВД. В апреле он добровольно отправился на спецоперацию, став командиром отделения радиопомех. В июле Сергей погиб при выполнении боевого задания под Авдеевкой. У него осталась большая семья, а его брат также служит в зоне СВО.

Владислав Сухоплюев, 27 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 8 февраля 2023 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Алексей Сыстеров, 50 лет

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 16 декабря 2023 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Александр Халдеев, 37 лет

Погиб 14 мая 2024 года в ходе проведения СВО выполняя воинский долг.

Кирилл Чередниченко, 41 год

Обстоятельства и причина смерти неизвестны. Погиб 6 февраля 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».

Игорь Черезов, 35 лет

Был мобилизован в зону СВО в октябре 2022 года. Погиб в сентябре 2024 года во время выполнения важного боевого задания под Донецком. За время службы Игорь проявил себя как отважный и храбрый воин, за что неоднократно был отмечен высокими медалями и наградами. Посмертно награждён орденом Мужества. Дома Игоря ждали супруга, отец и сестра.

Артём Шишарин, 21 год

Погиб в зоне специальной военной операции 11 февраля 2024 года. Похоронен на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке.

Сергей Щелчков, 38 лет

Погиб в бою 4 февраля 2024 года. Похоронен на кладбище «Центральное».