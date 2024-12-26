В зоне СВО погиб «адвокат» Владислава Пинаева

Заместитель начальника юридического управления администрации города Александр Буньков погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Тагильский рабочий».

Буньков посвятил более пяти лет своей жизни службе в войсках специального назначения ГУФСИН России. В составе специального отряда «Россы» он участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе. За свои заслуги был награждён медалями имени Жукова, «За службу» третьей степени, «За отличие в военной службе» второй степени, а также знаками «За службу на Кавказе» и «Отличник рукопашного боя».

В 2007 году был принят на муниципальную службу в администрацию города Нижний Тагил. С 2015 года — заместитель начальника юридического управления. С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне проведения СВО. 30 апреля погиб при исполнении воинского долга.

Напомним, что весной 2024 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев попытался обжаловать штрафы, назначенные ему за неявку в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру для дачи показаний. По информации суда, Пинаев был дважды привлечён к административной ответственности по статье 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Никакие ходатайства о причинах своей неявки глава Нижнего Тагила не посчитал нужным подавать, за что и был оштрафован на 2 тысячи рублей за каждый эпизод (в общей сложности на 4 тысячи рублей). Градоначальник подал жалобы на постановления. Для одного дела он даже привлёк защитника — на тот момент заместителя начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александра Бунькова. Рассмотрение обеих жалоб закончилось для мэра отказом.

Прощание с Александром Буньковым состоится 27 декабря в 15:00 в «Реквиеме», (улица Челюскинцев, 47).