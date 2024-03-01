В Екатеринбурге осудили уроженца Нижнего Тагила за избиение 12-летнего мальчика из-за шуток над его фамилией

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего уроженца Нижнего Тагила Павла Кокушкина. Мужчина обвинялся по пп. «б», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, в конце мая 2023 года обвиняемый в одном из подъездов дома на улице Родонитовой в Екатеринбурге вступил в конфликт с 12-летним мальчиком. Ранее мужчина посещал с приятелем потерпевшего одну спортивную секцию по скалолазанию. Под предлогом того, что накануне конфликта дети дразнили обвиняемого из-за его фамилии, тот, используя малозначительный повод, нанёс ребёнку несколько ударов кулаками по голове, ладонью по затылку и ногами по туловищу. В результате мальчик получил травмы грудной клетки и живота, ушиб лёгкого и разрыв селезёнки, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил Кокушкину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.