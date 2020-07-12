«Три дня — и я наведу порядок в России»: схиигумен Сергий потребовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия

Схиигумен Сергий (Романов) в своём очередном онлайн-обращении потребовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. Ролик был опубликован 12 июля на канале официального представителя батюшки Всеволода Могучева.

«Три дня — и я наведу порядок в России», — заявил одиозный священник.

Сергий пригрозил, что в случае неповиновения он объявит духовную войну Путину, а также патриарху Кириллу, которых называет «духовными врагами России».

«Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Ещё раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Россия вне вас, и вы вне России. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден лёгким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», — заявил Сергий.

Как пишет Znak.com, в своём обращении схиигумен также заявляет, что несогласованные митинги в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, которые проходят уже два дня, являются «первой ласточкой», а «ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлём».