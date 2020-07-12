Жители Хабаровска в третий раз за два дня вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора

Жители Хабаровска в третий раз за два дня вышли на несогласованный митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала. Трансляцию протеста ведёт местный штаб Алексея Навального, по данным оппозиционеров, в мероприятии участвуют 3–4 тысячи человек.

Напомним, первая стихийная акция протеста против ареста Фургала прошла в Хабаровске 11 июля. По данным полиции, на акцию пришли 10–12 тысяч человек, местный портал dvhab.ru писал о 15–20 тысячах протестующих.

Утром 12 июля жители Хабаровска также вышли на центральные улицы города, чтобы выразить своё несогласие с арестом избранного главы региона. Помимо этого, в городе прошёл автопробег в поддержку Фургала.

«На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению COVID-19», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе губернатора.

Новая акция протеста началась вечером 12 июля и продолжается до сих пор.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в организации убийств и покушения на убийство нескольких предпринимателей в 2004–2005 годах.

Фургал принимал участие в губернаторских выборах от ЛДПР в 2018 году. Во втором туре он набрал почти 70% голосов избирателей и опередил действующего врио губернатора Вячеслава Шпорта почти на 40%.