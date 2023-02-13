Тренировался ко Дню Святого Валентина? В Нижнем Тагиле спасатели Центра защиты населения помогли 14-летнему подростку, у которого застряло кольцо на безымянном пальце

Накануне Дня всех влюблённых в Нижнем Тагиле спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» помогли снять металлическое кольцо, застрявшее на безымянном пальце 14-летнего подростка. Об этом сообщает сообщество «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте».

Как пояснил АН «Между строк» директор МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» Сергей Копёркин, о том, что парень второй день не может снять с пальца металлическое кольцо, спасателям сообщила его мама.

«В действительности это и не кольцо, а металлический предмет, похожий на сантехнический фланец. Как он оказался на безымянном пальце подростка, да ещё и в преддверии 14 февраля, неизвестно, но скорее всего, ребёнок сам натянул фланец на палец. Изначально родители попытались снять кольцо своими силами — с использованием масла, мыла, ниток и прочего, но ничего не вышло. Мама мальчика позвонила в скорую помощь, а те адресовали вызов нам. Прибывшие на вызов спасатели использовали для спасения ребёнка капроновую верёвку и успешно освободили палец от металлического предмета. Ребёнок не пострадал, но палец немного опух, поэтому мы рекомендовали обратиться в больницу. Всё-таки обычно такие случаи сопровождаются повреждением тканей», — рассказал Сергей Копёркин.