Общество
Спорт

Тренерам зачтут педстаж и увеличат отпуск. Спортшколы Нижнего Тагила получили статуст учреждений допобразования 

31.01.2023 17:01
Тренерам зачтут педстаж и увеличат отпуск. Спортшколы Нижнего Тагила получили статуст учреждений допобразования 

Спортшколы Нижнего Тагила получили статус учреждений дополнительного образования. Постановления по каждой из 17 школ опубликованы на сайте администрации города. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, это связано с вступившими в силу с 1 января 2023 года нововведениями в федеральном законодательстве. 

Например, бывшее муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Высокогорец» будет называться МБУ дополнительного образования «Высокогорец». Аналогично изменились названия других спортшкол.

Переименованные организации теперь должны получить лицензию на ведение образовательной деятельности, а все тренеры приобретут статус педагогических работников, что расширит их социальный пакет (тренерская работа будет идти в счёт педагогического стажа, увеличится длительность отпусков и др.).

Всего в муниципальных спортивных школах Нижнего Тагила 36 видами спорта занимаются около 11 тысяч спортсменов. Несмотря на нововведения, все МБУ дополнительного образования останутся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила.

Copyright
Telegram mstrok.ru