Транспортные полицейские Нижнего Тагила поймали зацепера-путешественника

Транспортные полицейские Нижнего Тагила поймали зацепера, путешествовавшего на крыше электропоезда. Нарушителя заметил машинист «Ласточки», которая ехала из Кольцово в Качканар, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Любителем экстремальных поездок оказался не судимый и ранее не привлекавшийся к административной ответственности 26-летний уроженец Республики Татарстан, студент одного из крупнейших вузов Екатеринбурга.

«В беседе со стражами порядка он честно признался, что несколькими часами ранее, в 03:30 на станции "Первомайская" столицы Среднего Урала взобрался на крышу сделавшей остановку "Ласточки", лёг и в таком положении преодолел в общей сложности 140 км. Со слов нарушителя, если бы не внимательность машиниста, он бы и дальше путешествовал на крыше состава вплоть до конечной станции. Разговорившись, молодой человек с важностью заметил, что так называемым “зацепингом” он занимается уже без малого 5 лет», — рассказали в ведомстве .

Полицейские привлекли путешественника-экстремала к административной ответственности по статье 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте», с назначением наказания в виде штрафа на сумму 2000 рублей.

Транспортная полиция Урала напоминает, что железная дорога – это зона повышенной опасности, где необдуманные действия могут привести к трагическим для жизни и здоровья последствиям. Проезд на крышах, подножках и сцепках вагонов крайне небезопасен и часто приводит к печальным последствиям.