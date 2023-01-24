Транспортные полицейские из Нижнего Тагила завели уголовное дело на мужчину, укравшего в поезде смартфон

Следователи Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил завели уголовное дело в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Ирбита, который, путешествуя в электропоезде сообщением Приобье — Уфа, украл у пассажира мобильный телефон. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, 16 января 2023 года сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника и выяснили, что он ехал в электропоезде до Екатеринбурга, при этом распивал алкоголь и нецензурными словами оскорблял пассажиров и проводников.

В какой-то момент он заметил под столиком одного из купе мобильный телефон и решил его похитить. Затем мужчина вернулся на своё место и уснул. При задержании он оказал стражам порядка сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить наручники. Похищенный смартфон был изъят.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба).