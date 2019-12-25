Транспортная прокуратура накажет РЖД, после публикации видео, на котором пассажиры забирались в электричку с помощью стула

Уральская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении РЖД по факту нарушения законов о защите прав потребителей и о железнодорожном транспорте. Причиной стал инцидент на станции Гороблагодатская под Нижним Тагилом, где пассажирам приходилось забираться в электричку при помощи стула.

На видеозаписи, опубликованной в ноябре, видно, как пожилые женщины пытаются попасть в вагон в месте, где отсутствует платформа. Специально для этого работники РЖД поставили стул и помогали людям забраться в вагон, подавая им руку. В корпорации пояснили, что из-за ремонта путей расписание некоторых поездов было изменено и несколько раз возникла необходимость принять одновременно две электрички. Именно поэтому одну из них отправляли на вспомогательный путь, где нет платформы.

Как рассказала E1.RU уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, в настоящее время начальник Свердловской железной дороги откорректировал расписание движения электричек так, чтобы они прибывали на платформы. А с локомотивными бригадами проведут дополнительный инструктаж о безопасной посадке и высадке пассажиров.