Под Нижним Тагилом на железнодорожной станции пассажиры поднимались на электричку с помощью стула (ВИДЕО)

В интернете появилось видео, на котором пассажиры на станции Гороблагодатской около Кушвы забираются в вагон электрички с помощью стула. На записи видно, как пожилые женщины пытаются попасть в вагон в месте, где отсутствует платформа. Специально для этого работники РЖД поставили перед входом в вагон стул и помогают людям залезть в вагон, подавая им руку, чтобы сохранить равновесие.

«В связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ с 4 по 8 ноября в Нижнетагильском регионе СвЖД было изменено расписание некоторых пригородных поездов. Из-за этого на станции Гороблагодатской, где имеется только одна пассажирская платформа, несколько раз возникла необходимость принять одновременно две электрички, следующие во встречных направлениях. Одна из них принималась на вспомогательный путь. Железнодорожники делали всё возможное в данной ситуации, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Жалоб от граждан не поступало. СвЖД приносит пассажирам извинения за причинённые неудобства и надеется на понимание», — прокомментировали инцидент порталу E1.ru в пресс-службе Свердловской железной дороги.