Transparency International узнала о многомиллионных тратах Минпромторга на командировки

Transparency International Россия подсчитала, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров в 2016–2017 годах потратили на проживание в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн рублей.

«Так, в ноябре 2016 года в Шанхае министр жил в президентском люксе The Peninsula Shanghai за 1,38 млн рублей в сутки, а некоторые из его подчинённых — в другом отеле, в стандартных номерах за 9,5 тысячи рублей», — отмечается в исследовании.

Авторы доклада указали, что выяснить, сколько денег тратят различные органы власти на командировки, «оказалось неожиданно сложно» и только Минпромторг и Министерство образования и науки раскрывают детальную информацию о командировках. Организация не приводит информацию о том, сколько Минобрнауки потратило на командировки.

Transparency International обратилась в другие министерства и ведомства, чтобы получить информацию о тратах на командировки, её предоставили Минтранс (в 2018 году — 14 млн рублей на командировочные и 60 млн рублей на перелёты) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (2016–2018 годы — 16,9 млн рублей на оплату проживания и проезд).

Организация направила заявления в Генпрокуратуру по всем фактам обнаруженных превышений предельных норм, обращения также были направлены в Федеральное казначейство, Счётную палату, рекомендации — в Управление делами президента и правительство.