Топ-менеджера Татфондбанка арестовали по делу о хищении средств вкладчиков

Заместитель председателя правления Татфондбанка задержан по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление компании «ТФБ Финанс», со ссылкой на МВД по региону пишет РБК.

Сотрудники главного следственного управления МВД по Татарстану задержали заместителя председателя правления Татфондбанка, которого подозревают в хищении денежных средств вкладчиков. В МВД не назвали фамилию задержанного, однако источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, рассказал, что речь идёт о заместителе председателя правления Вадиме Мерзлякове.

Как отмечается в сообщении МВД, расследуется хищение средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК "ТФБ Финанс"». Ущерб оценивается следователями в 90 млн рублей, в органы внутренних дел поступило более 100 заявлений о хищении средств, переданных в доверительное управление компании «ТФБ Финанс».

Ранее ЦБ ввёл в банке временную администрацию, а 8 февраля суд арестовал до 2 апреля директора инвесткомпании «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина. Кроме того, 7 февраля были задержаны ещё два фигуранта этого дела, которые работали одновременно и в банке, и в управляющей компании. Первый – начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов. Второй – руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев.

Напомним, 13 декабря 2016 года Татфондбанк объявил о приостановке обслуживания клиентов из-за низкой ликвидности, ранее допустив технический дефолт по облигациям. Сотрудники кредитного учреждения предлагали клиентам банка с суммой вклада более миллиона рублей перевести деньги на другой счёт под более высокие проценты, с сохранением страховки. При этом сотрудники банка умалчивали, что делают вкладчиков клиентами «дочки» банка – инвестиционной компании «ТФБ-Финанс». От схемы пострадали более двух тысяч вкладчиков.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС