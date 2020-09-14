Тихановская: Народ Беларуси не будет возвращать России кредит 1,5 млрд долларов, взятый Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что кредит в размере 1,5 млрд долларов, предоставленный Россией, должен будет вернуть лично Александр Лукашенко, а не белорусский народ.

«Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит», — написала Тихановская в своём телеграм-канале (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко. Она заявила, что, о чём бы главы государств ни договорились на встрече в Сочи, это «не будет иметь законной силы», поскольку «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью».