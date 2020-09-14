Тихановская обратилась к Путину в день его встречи с Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко, заявление Тихановской опубликовано в телеграм-канале её пресс-службы «Пул первой».

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чём бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — говорится в заявлении.

Изначально Лукашенко в нём был назван не узурпатором, а диктатором, но потом в пост внесли правки.

Напомним, 14 сентября Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи, это будет их первая личная встреча после президентских выборов и начала протестов в Беларуси. Переговоры пройдут в формате «один на один». Подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется.