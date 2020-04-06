Тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ будут ввозиться в Россию беспошлинно

Правительство России включило тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ в перечень медицинских изделий, которые могут ввозиться в РФ без уплаты таможенной пошлины. Соответствующее постановление было опубликовано 6 апреля на официальном портале правовой информации.

В расширенный список товаров также попал ряд лекарственных препаратов, используемых в борьбе с инфекцией, медицинские маски, защитные экраны для лица, медицинские маски для глаз, очки с пластиковыми линзами, медицинские защитные костюмы, хирургические резиновые и латексные перчатки, респираторы, электронные термометры, одноразовые медицинские халаты, бахилы, а также боксы микробиологической безопасности.

В документе оговаривается, что беспошлинный ввоз указанной группы товаров возможен лишь при наличии документации о целевом назначении, подтверждающей дальнейшую передачу товаров на безвозмездной основе некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья.

Напомним, ранее стало известно, что по распоряжению владельца РМК Игоря Алтушкина его предприятие закупило защитные средства на общую сумму 1 млн долларов и собиралось привезти их на Урал за свой счёт частным бортом Ил-52. Однако, по словам источника в «Русской медной компании», таможенники сообщили о необходимости уплатить налог на добавочную стоимость и таможенные сборы на общую сумму около 30% от стоимости товаров, что немногим дешевле стоимости перевозки товаров на Урал.

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